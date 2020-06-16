شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشأة المركزي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، مستشفى المنشأة المركزي بمدينة المنشأة، بهدف الاطمئنان على تنفيذ قرارات الحكومة بشأن تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس.

ورافق نائب المحافظ، خلال الجولة، ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة المنشأة، واللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للمرور على مستشفيات العزل، والتى ضمت الدكتور علاء الغفير، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور نشأت حميد، مدير المستشفى، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ، أقسام الاستقبال والصيدلية، وقسم الأطفال المبتسرين، وقسم الغسيل الكلوي، والأشعة، وغرف العزل، حيث يوجد 6 غرف عزل بالمستشفى بها 12 سرير، وغرفة مخصصة لفرز مصابى فيروس كورونا.

واطمأن القاضى، على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم، كما وجه بالعمل على حل مشكلة ضعف المياه بالطابقين الثالث والرابع بالمستشفى، والاهتمام برفع مستوى النظافة بالمستشفى.

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي

نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى المنشاه المركزي