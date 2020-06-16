شكرا لقرائتكم خبر عن بيان تحذيري من «الأعلى للإعلام» بشأن ليبيا و«سد النهضة» و«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بكل صورها وأشكالها، بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة، عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع في ليبيا و«سد النهضة» والعمليات الحربية التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة في سيناء ضد الإرهاب.
وشدد المجلس، في بيان صحفي، الثلاثاء، على ضرورة الالتزام بالبيانات الصادره عن وزارة الصحة بشأن الحرب ضد فيروس «كورونا» اللعين، وعدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة.
وأشار المجلس إلى ضرورة التزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أو بث أي مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات التي كفلها له القانون ضد المخالفين وضد أي محاولة للعبث بمقدرات الأمة بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام.
وأوضح المجلس في بيانه، أن البلاد تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام في هذه المرحلة الحساسة تتعلق بأمن البلاد القومي، وتتطلب تضافر جهود كل القوى الوطنية.
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الوضع في مصر
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اصابات
46,289
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تعافي
12,329
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وفيات
1,672
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