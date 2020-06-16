شكرا لقرائتكم خبر عن متعافي من كورونا يتبرع بالبلازما للمرة الثانية بأسوان: «لم أتردد لحظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«لم اتردد لحظة».. هكذا عبر أحد المتعافين الذي تبرع ببلازما الدم للمرة الثانية لأحد الحالات الحرجة مصابة بفيروس كورونا المستجد، عن ترحيبه بالتبرع، بعد تلقيه مكالمة هاتفية من الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان للتوجه بالتبرع فوافق على الفور.

وقال محمد عبيد، ٣٣ عامًا، متعاف من فيروس كورونا، والذي تلقي العلاج بمستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي، إنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ حوالي شهر، ولكنه تعافى منه بعد مرور 13 يومًا برحلة علاجه داخل مستشفى أسوان التخصصي المخصصة لعزل مرضى كورونا بالمحافظة.

وأوضح «عبيد» أنه بعد خروجه وقضائه مدة العزل المنزلي، التي استغرقت أسبوعين، تواصل معه فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة للتبرع ببلازما الدم لإنقاذ الحالات الحرجة المصابة بالفيروس، وموجودة بغرفة العناية داخل الحجر الصحي.

وأوضح الشاب الثلاثيني أنه تبرع للمرة الثانية ببلازما الدم للحالات الحرجة التي تعاني من أمراض مزمنة بجانب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: «لم أتردد لحظة عندما علمت أن البلازما ستذهب لحالة حرجة متواجدة داخل العناية المركزة، لفتاة تبلغ من العمر 24 عامًا، ولكنها تعاني من السرطان».

وتابع «عبيد»: «إذا طلبوا مني اتبرع مرة أخرى لن أتردد لحظة»، داعيًا جميع المتعافين بسرعة التوجه إلى إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية بأسوان، للتبرع بلازما الدم حتي يتم إنقاذ حياة المواطنين.

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