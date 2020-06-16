شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بطولة أطفال انتصروا على فيروس كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلط برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، الضوء على بطولة أطفال انتصروا على فيروس كورونا المستجد.

استضافت أسماء مصطفى، خلال حلقة، اليوم الثلاثاء، بطلتين خاضتا تجربة كورونا وانتصرا عليها، وهن مانويلا هلال، وكندة محمد.

قالت مانويلا إنها أصيبت بالفيروس، وبمجرد أن عرفت ذهبت إلى المستشفى لتلقي العلاج ولم تخف من المرض، موضحةً أنها كانت تجلس مع والدتها وتلعب بالعجلة والموبايل.

وأوضح والدها أنه شهد معاملة طيبة من الأطباء والتمريض رفعت من معنوياته حين أصيب بفيروس كورونا كما أنه حرص على تناول الأدوية المخصصة للمرض، حتى بدأ بالتعافي أول بأول.

أما كندة، فأوضحت والدتها أنها كانت مصابة بالفيروس أولًا وكانت تجربة صعبة ولكنها مرت على خير، مشيرةً إلى أن فصل أبنائها عنها لم تكن سهلة تمامًا بل كانت تتحدث معهم فيديو كول أولا بأول وكان تتناول طعامها في غرفتها المنفصلة.

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