أسعار الذهب ترتفع بقيمة جنيهين اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب في مصر في الفترة الأخيرة تذبذب ملحوظ حيث ترتفع مرة وتتراجع مرة أخرى وكله بسبب الأوضاع الراهنة في العالم كله بعد تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في تراجع الطلب على المعدن النفيس عالمياً، ويزداد البحث عن أسعار الذهب في مصر يومياً لذلك إليكم الآن تقرير مفصل حول سعر الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظا، بعد تراجعه أمس الأثنين بقيمة 8 جنيهات، وجاء هذا الارتفاع بفعل ارتفاع السعر العالمي لأوقية الذهب، مع توقعات تشير بتغيرات أخرى للذهل على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سجل الذهب عيار 777 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 666 جنيها للجرام.

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سجل الذهب عيار 24 نحو 888 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6216 جنيهاً.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1730 دولار.

وجاء ارتفاع الذهب عالمياً اليوم الثلاثاء بعد أن وسع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نطاق برامجه لشراء سندات الشركات من أجل مكافحة التداعيات المالية للجائحة في إطار تنامي المخاوف من موجة أخرى من فيروس كورونا.