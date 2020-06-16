شكرا لقرائتكم خبر عن 21 يونيو.. آخر موعد لتلقى البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل كليات جامعة حلوان فى استلام البحوث إلكترونيا من طلاب الجامعة والتى تعتبر بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فى ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تستكمل الكليات بالجامعة استلام البحوث حتى 21 يونيه الجارى وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته الجامعة .

كان مجلس جامعة حلوان عقد اجتماعه رقم 493 بشأن تنظيم امتحانات الفصل الدراسى الثانى للطلاب بالجامعة واتخذ عدد من القرارات العاجلة والهامة وفى مقدمتها إقرار قواعد تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 699 بتاريخ 18 أبريل 2020، والخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى 2019-2020 على النحو الوارد من قبل اللجنة المشكلة فى هذا الخصوص .

وأقر مجلس جامعة حلوان آلية تقييم وإرسال الأبحاث الطلابية وتطبيق قواعد الكنترول لفرق النقل للعام الجامعى 2019-2020 حيث تحدد كل كلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية شروط ومعايير العمل البحثي.

Advertisements

واتفق مجلس جامعة حلوان على أن تقوم كل كلية عضو هيئة التدريس، بالتواصل مع الطلاب لتوضيح طريقة إرسال الأبحاث عبر البريد الإلكترونى، سواء من خلال قيام الكلية عضو هيئة التدريس، بإنشاء بريد إلكترونى لهذا الغرض، أو إنشاء بريد إلكترونى مؤسسى موقع إلكترونى مؤمن، من خلال مركز الحساب العلمى بالجامعة فى حالة الأعداد الكبيرة، وتقوم الكلية/ الأقسام العلمية/ البرامج، بإعلان إطار استرشادى لتعريف الطلاب بالخطوات الإجرائية لعمل المشروع البحثى وكيفية إنجازه.

وأكد مجلس جامعة حلوان، أنه يمكن تقديم الأبحاث بصورة فردية أو جماعية بحد أقصى 5 طلاب فى البحث الواحد، على أن يظهر دور كل طالب فى الأبحاث الجماعية، يتم استقبال الأبحاث الطلابية فى الفترة من 31 مايو حتى 21 يونيو 2020، ويراعى فى تقييم الأبحاث الدقة وعدم قبول أى بحث إذا ثبت اقتباسه أو نقله من مصادر أو رسائل أخرى سواء كليا أو جزئيا.

واوضح مجلس جامعة حلوان، أنه يسمح للطالب بتقديم تظلم من نتيجة تقييم البحث خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك للطلاب الراسبين فى البحث، يسمح كذلك للطالب/الطلاب الراسبين فى البحث بإعادة تقديم عمل بحثى آخر لمرة واحدة أخرى فى حالة عدم قبول البحث فى المرة الأولى.

وأكد مجلس جامعة حلوان، أنه سيتم حصر الطلاب الذين لم يرسلوا أبحاثهم، ويتم عمل قائمة بهم وإبلاغهم من خلال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمختلف الوسائل المتاحة، وفى حالة عدم تقدم الطالب بعمل بحثى يمنح فرصة أخرى واحدة مع الطلاب المتقدمين للمرة الثانية، موضحا أن الطالب المعتذر عن مقررات العام الماضى بالكامل، أو الفصل الدراسى الثانى بالكامل، يعامل معاملة الطالب المستجد.