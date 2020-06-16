شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بالمحاور المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، جوله بالأحياء لتفقد مشروعات الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بعدد من المحاور، على رأسها طريق المريوطية والمناطق المدرجة ضمن خطط تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، وعددمن قيادات المحافظة.

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من المشاريع الجارى تنفيذها وتسليمها فى المواعيد المحددة لها بالكفاءة والمستوى المطلوب، على أن يتم التشديد على الالتزام بإجراءات الوقاية خلال العمل لحماية العاملين من خطر الإصابة بفيروس كورنا.

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وفى السياق أكد محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من تغطية 200 متر من الترعة حيث تم الاستفادة منها فى إنشاء مواقف سيارات سرفيس حضارية يتم إتباع أحدث النظم الحديثة بها للقضاء على أى معوقات مرورية بالمنطقة، التى كان يعانى منها المواطنين على مدار سنوات مشيراً أن التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير الترعة تتعدى الـ 200 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى الانتهاء من تدبيش جسر الترعة بطول 2.8 كم بدءاً من نهاية التغطية حتى الطريق الدائرى التى سوف يلمس المواطنين والمترددين على المنطقة تغير كامل فى المظهر الجمالى لمسار الترعة حيث تم مراعاة إضافة العناصر الجمالية والمساحات الخضراء ومناطق انتظار السيارات والخدمات والإنارة الجمالية للممشى.

ونوه محافظ الجيزة، أنه يتم المتابعة اليومية مع الشركات المنفذة للأعمال للتأكد من الانتظام فى تنفيذ الجدول الزمنى المحدد وعدم تأثير أى أحداث عليها، مؤكدا أن الأعمال تأتى فى ضوء حرص الدولة لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى على تلك المنطقة التى تعتبر من أهم المناطق السياحية، مشيرا إلى أن هناك تعاون كامل مع وزارة الرى لتغطية جزء من ترعة المريوطية لتوسعة موقف السيارات الموجود بالمنطقة للحد من الازدحام المرورى وكذا تدبيش وتجميل جسر ترعة المريوطية وذلك بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى.