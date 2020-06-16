شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمطارات: 20 مليون جنيه تكلفة تزويد المطارت بمنظومة كاميرات حرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تزويد كافة مطارت الجمهورية بمنظومة الكاميرات الحرارية بتكلفة حوالى 20 مليون جنيه، فى إطار الاستعدادات التى أجرتها وزارة الطيران المدني لعودة الحركة الجوية بشكل أمن.

واضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر وزارة الطيران المدني، ان الكاميرات الحرارية سوف تعمل داخل صالات السفر والوصول بمختلف مباني الركاب، مؤكدا أنه تم التعاقد مع شركة توريد للكاميرات الحرارية في جدول زمني قياسي بالتزامن مع تجهيزات التشغيل حتي نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلي أن المرحلة الاولي لتركيب الكاميرات، سيتم في مطارات ( القاهرة وشرم الشيخ، والغردقة واسيوط وبرج العرب ومرسي علم).

Advertisements

وأوضح رئيس الشركة القابضة، ان الكاميرات الحرارية تقوم بالكشف علي درجة حرارة الركاب باستخدام أشعة تحت الحمراء ديجتال، دون ان يشعر الركاب والعاملين بالمطار، وتقوم بتصوير وجه الراكب ضمن مجموعات الركاب قبل الوصول إلى منطقة الجوازات، وتوجيه إنذار لحظى فى حالة وجود درجة حرارة مرتفعة أعلى من المعدل المطلوب، ويتم التقاط صورة للراكب من رأسه حتى الخصر، وبعد ذلك يقوم اطباء الحجر الصحي بتوقيع الكشف الظاهري علي الراكب، وعمل التحليل الفوري.

تعد الكاميرات الحرارية إحدى الوسائل الرئيسية الآن للتعرف على حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي جعل الكثير من الدول تعمل على الإستعانة بها فى تأمين حدودها المختلفة خصوصا المطارات، وكذلك في مراكز التسوق التجارية، وتعتمد الكاميرات على أجهزة الاستشعار الحرارية في عملها بالدرجة الأولى، مما يسهل علي الاطقم الطبية فحص الركاب قبل وصولهم لمنطقة الجوازات، وتحديد الركاب ذو درجات الحرارة المرتفعة .