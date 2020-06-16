بالصور.. "الإسكان": تنفيذ طبقة الأسفلت بمحور العبور- العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جارٍ تنفيذ طبقة الأسفلت بطريق المحور الرابط بين شمال مدينة العاشر من رمضان غرباً ومدينة العبور الجديدة مروراً بطريق بلبيس/ العاشر من رمضان"محور العبور/ العاشر"، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال الطريق من النفق أسفل الطريق الإقليمي حتى طريق بلبيس/العاشر من رمضان.

وأوضح "شاهين"، أن المحور يبدأ من نهاية شارع الشباب بمدينة العبور متجهًا شرقًا مخترقًا مدينة العبور الجديدة بطول ٢٧كم تقريبًا حتى النفق أسفل الطريق الإقليمي، وذلك في إطار خطة الدولة لتنفيذ شبكة طرق قومية تسهم فى تحقيق السيولة المرورية والتنقل بين المدن والمحافظات المختلفة.

وفي سياق متصل، ذكر المهندس خالد شاهين، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتنسيق الموقع بالمجاورة (١٣) بالحي الثانى بالمرحلة الأولى بمدينة العاشر من رمضان، موضحاً أن الأعمال تشمل تنفيذ أرصفة وبردورات ورفع كفاءة الطرق الحالية واستحداث طرق جديدة لخدمة كل العمارات السكنية الخاصة بالحي.

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وأشار المهندس خالد شاهين، إلى أنه تم تنفيذ مشايات للسكان ومسار خاص بالدراجات بطول 800م بالمحيط الخارجي للمجاورة، كما تم رفع كفاءة وزراعة المسطحات الخضراء لتكون متنفسًا للسكان، وكذا رفع كفاءة شبكة الإنارة وتغيير الأعمدة واللمبات الخاصة بها إلى لمبات LED لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

كما تم تغيير شبكة الخطوط الرئيسية للمياه والوصلات المغذية لقطع الأراضي والعمارات، وشبكة الري خاصة بالمسطحات الخضراء المحيطة بالموقع.

وتابع المهندس خالد شاهين، أعمال صيانة و تطوير ورفع كفاءة محور طريق "مصر النور" وذلك بالشارع الفاصل بين المرحلتين الثانية والثالثة بالمدينة، مشدداً على ضرورة التزام الشركات المنفذة لأعمال الطرق والمشروعات بالمدينة بالبرامج الزمنية المعتمدة والمقدمة منها للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.