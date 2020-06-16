"معلومات الوزراء": تقديم حلول تكنولوجية وخدمات احترافية لتطوير الجهاز الإداري للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم الثلاثاء، إن المركز يقدم دعمه التكنولوجي لعدد من المؤسسات الحكومية؛ تشمل دواوين عموم المحافظات ومراكز المعلومات ودعم القرار، وكذلك مراكز الأزمات بالمحافظات، بالإضافة إلى مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومديريات التعليم والصحة والجامعات الحكومية، وذلك من خلال إهداء هذه الجهات مجموعة من نسخ البرامج المرخصة لرفع كفاءتها.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث يعمل المركز على تطوير وتنويع الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية، إيماناً بالمسؤولية المشتركة وأهمية التكاتف؛ من أجل تقديم خدمة متميزة ترتقي إلى مستوى الطموحات والآمال في التنمية المنشودة على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأضاف الجوهري أن ذلك يأتي في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لمؤسسات الدولة؛ وتطوير خطط العمل ونقل الخبرات التي يمتلكها إلى الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة على مستوى كل محافظات الجمهورية؛ بما يسهم في تطوير آليات العمل ورفع الكفاءة بداخلها ودعم أعمال التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة.

وأشار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن المركز يهدف إلى توفير بنية معلوماتية تتسم بالحداثة والدقة والجودة؛ لمواكبة التحول الرقمي، ودعم جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها.

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وشدد الجوهري على حرص المركز على بناء شبكة من علاقات فعالة تقوم على التعاون وتبادل الخبرات مع الشركاء الاستراتيجيين سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أن البنية التكنولوجية عالية التقنية والجودة أحد المقومات والدعائم المهمة التي يعتمد عليها المركز لتطوير بيئة عمله الداخلية؛ لرفع كفاءة ما يقدمه من أعمال من ناحية، ولتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية والخدمات الاحترافية التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة من ناحية أخرى.

وأوضح الجوهري أن المركز يتولى تطوير مجموعة من النظم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة التي يتم إمداد مختلف مؤسسات الدولة بها؛ للمساهمة في تحديث بنيتها التكنولوجية، فضلاً عن الاهتمام بتقديم خدمات مركز البيانات والاستشارات الفنية، وكذلك خدمات الاتصالات وتوفير أنظمة الحماية والأمان.

يشار إلى أن المهمة الأساسية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كأحد مراكز الفكر الحكومية تتمثل في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية؛ بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.