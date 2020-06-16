أول تعليق من الصحة العالمية على أنباء وجود سلالتين لكورونا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إنه لا توجد بيانات تظهر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، يتغيّر بشكل كبير سواء في طريقة انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه.

وأضاف "جبور"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع شبكة العلماء التابعة لها تواصل تتبع التسلسل الجيني للفيروس المسبب ‏لكوفيد-19 في البلدان في جميع أنحاء العالم لرصد الطفرات الجينية.

كانت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، كشفت لمصراوي، عن وجود سلالتين من الفيروس في مصر، تم تحديدهما عن طريق الاختبارات التي تُجرى للمرضى للتأكد من إصابتهم بالعدوى.

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وعاد ممثل منظمة الصحة العالمية للقول إن العلماء لاحظوا حدوث "تغيرات طبيعية متوقعة" في الفيروس، والتي لا تجعل الفيروس أكثر قابلية للانتقال أو أكثر شدة، إذ يعتبر الفيروس في الوقت الحاضر مستقر نسبياً ولكن بمرور الوقت قد يحدث تغيرات من الممكن أن تغير خصائص الفيروس.

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