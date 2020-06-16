ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، 5 عاطلين- مقيمين بمحافظة الدقهلية، فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتي "قسم شرطة ثان المنصورة، مركز شرطة شربين" حال استقلالهم 3 سيارات. وضُبط بحوزة المتهمين (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.800 كيلو جرام- 2000 قرص مخدر- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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