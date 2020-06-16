إنجاز الطعون وترقية قضاة.. الجمعية العمومية للنقض تقر جدول أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير :

صرح المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس

محكمة النقض، المتحدث باسم محكمة النقض، أنه انعقدت اليوم الثلاثاء الجمعية العمومية العادية لمحكمة النقض برئاسة المستشار عبد الله

عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار "رضا" في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه حضر أعضاء الجمعية العمومية من قضاة النقض والاستئناف إلى البهو الرئيسي بدار القضاء العالي الذي تم إعداده مع مراعاة كافة التدابير الإحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة واتباعها قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس المحكمة النقض، مرحبا بالحاضرين من الأعضاء واستعرض ما قامت به المحكمة من إنجازات طوال العام القضائي وطالبهم ببذل الجهد في إنجاز الطعون طوال مدة الصيف لسرعة الفصل ولتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي شرفت الجمعية بتقديم الشكر لفخامته على رعايتة للقضاء المصري.

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تم اختيار عدد جديد من بین قضاة الاستئناف والنيابة العامة بالاقتراع السري للعمل قضاة بمحكمة النقض.

وانتهت الجمعية العمومية إلى تفويض المستشار "عثر" رئيس المحكمة في إدارة شئونها المدة القادمة، فيما قدم المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض - رئيس نادي قضاة مصر درع نادي القضاة تكريما لرئيس المحكمة.

ووجه رئيس نادي القضاة كلمة تضمنت: "نشهد الله أنكم أديتم الأمانة على أكمل وجه، وأننا لم نجد فيكم أو منكم إلا كل الخير.. قضاة مصر كل الاستجابة و التعاون بل و المبادرة لما فيه صالح القضاء.. السادة

القضاة الأجلاء فتحتم أبوابكم للجميع، أحسنتم استقبال الصغير قبل الكبير احتويتم بسعة صدركم كل صاحب حق، واستجبتم بعدلكم إلى كل صاحب مظلمة ".

حضر الاجتماع المستشار طه قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حسين الصعيدى النائب الثاني لرئيس المحكمة والمستشارين محمود مسعود مدير نيابة النقض، وحسني عبد اللطيف رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، وأشرف مسعد المستشار الفني لرئيس المحكمة وقيادات المحكمة.