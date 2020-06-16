ب"الكمامات والتباعد الاجتماعي".. انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

انطلقت الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدار القضاء العالي اليوم الثلاثاء، حيث حؤص القضاة على ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتبدأ أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض، بكلمة رئيس محكمة النقض، ثم يليها إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف لعام٢٠ ۲۰ وفقا للعام القضائي السابق واستجابة لجميع الرغبات في اختيار موعد الجلسات.

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وينحصر النقاش في إقرار توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال أشهر الصيف للعام الحالي، وترقية عدد من قضاة المحكمة لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض، بالإضافة إلى انضمام قضاة جدد للمحكمة من نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف والمحامين العامين الأول.

أما ثالث الموضوعات فهو تفويض رئيس محكمة النقض طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل.

وحسب قانون السلطة القضائية فإن قرارات الجمعيات العامة للمحاكم تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الآراء ترجح الجانب الذي فيه الرئيس.