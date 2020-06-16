تغيير معالمها وإعادة بيعها.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية وتغيير معالمها وإعادة بيعها.

وأكدت معلومات وتحريات المقدم محمد عماد، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، قيام صاحب ورشة إصلاح دراجات نارية بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بحيازته دراجة نارية بالورشة ملكه يشتبه كونها من متحصلات واقعة سرقة، وقيامه بتغيير معالمها تمهيداً للتصرف فيها بالبيع.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهم.

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بتقنين الإجراءات تمكن الرواد عبد الرحمن عاشور وعاطف عبد الغني وإسلام فايز، ضباط مباحث القسم، من ضبطه حال تواجده بالورشة المُشار إليها وبحوزته الدراجة النارية -مُبلغ بسرقتها-.

وبمواجهته أمام العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، أقر بتحصله عليها من عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، وأقر بعلمه بأن الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما فرد روسي، 9 طلقات لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأقرا بسرقة الدراجة النارية بذات الأسلوب، وحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بقيامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الخليفة -تم ضبطها- وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المسروقات واتهموهما بالسرقة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله الرائد متي بشارة، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.