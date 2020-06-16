خلال 24 ساعة.. ضبط 3711 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 3711 مخالفة مرورية متنوعة. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير لشرطة المرور ، عن ضبط (3711) مخالفة مرورية متنوعة ، (828) مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، و(133) مخالفة السير بدون تراخيص ، و(12) دراجات نارية مخالفة ، و(39) مخالفة موقف عشوائي، و(31) مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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