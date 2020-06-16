أخبار مصر | أطعمة ممنوعة على مصابي كورونا أثناء العزل المنزلي.. مفاجأة لن تصدقها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أطعمة ممنوعة على مصابي كورونا أثناء العزل المنزلي.. مفاجأة لن تصدقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا يوميًا، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تطبيق العزل المنزلي لمصابي (كوفيد 19) من الحالات البسيطة، لتخفيف الأعباء على الأطقم الطبية والمستشفيات الحكومية.

وحددت الوزارة شروطًا لعزل المصابين داخل المنزل، مؤكدة اتباع بروتوكول علاجي، وإشراف الهيئة الطبية على المصاب.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز الأطعمة التي يجب على مصابي كورونا تجنبها أثناء فترة العزل المنزلي:

اللحوم الحمراء:

تعتبر اللحوم الحمراء، مصدر قوي للحديد، حيث تحتوي على بروتينات وكميات من الكرياتين، وأيضًا على معادن مثل الزنك والفوسفور وفيتامينات منها فيتامين ب 1 وفيتامين ب 2، ولكن حذرت المنظمة العالمية من تناولها وخاصة لمصابي كورونا نظرا لاحتوائها على دهون مشبعة تؤدي إلى أضرار في القلب.

الأسماك:

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حذر خبراء التغذية، من تناول الأسماك لمصابي (كوفيد 19) أثناء العزل المنزلي، رغم ما يحتويه على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم إلا أن عنصر الزئبق والملح الموجود في السمك يمكن أن يتفاعل مع فيروس كورونا ويؤدي لتدهور الحالة الصحية.

الخضراوات والفاكهة:

تحتوي الخضراوات والفاكهة على العديد من العناصر المفيدة للجسم، خاصة الفيتامينات التي تقوي جهاز المناعة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، لكن نوهت منظمة الصحة العالمية من الطهي الزائد للخضروات والفواكه، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان الفيتامينات المهمة.

الأرز والشوفان:

نصح خبراء التغذية، بتناول الأطعمة التي لا تحتوي على الجلوتين، حيث تضر تلك المادة بجهاز المناعة نظرا لصعوبة الجهاز الهضمي التعامل بسهولة مع هذه الأطعمة، ما يؤثر على عمل الخلايا المناعية، ومن ثم يجب تناول الأرز أو الشوفان أو المكرونة الخالية من الجلوتين.

السكر الأبيض:

نوهت منظمة الصحة العالمية، لخطورة السكر الأبيض والأطعمة السكرية، حيث تؤدي زيادة نسبة السكريات في الجسم إلى تقليل من قدرة الخلايا المناعية على امتصاص فيتامين سي اللازم لعملها، ومن ثم يمكن استبدال هذه السكريات بالعسل الطبيعي الغني بالعناصر الغذائية.