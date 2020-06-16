مصر | ضبط بطلة فيديو "رامو مزاجو" في فندق شهير بشارع الهرم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط بطلة فيديو "رامو مزاجو" في فندق شهير بشارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، في القبض على بطلة فيديو "رامو مزاجو"، داخل فندق شهير بشارع الهرم.

وأكد مصدر أمني، أنه بعد القبض على أفراد شبكة شواذ يقودها الشهير بـ"رامو مزاجو"، وزوجته "سلمي" وآخرين، قبل شهر رمضان المبارك، اختفت بطلة الفيديو "جهاد"، فتاة عشرينية العمر، وتوصلت الجهود إلى مكان اختبائها في فندق شهير بشارع الهرم.

وأضاف أن القوات تمكنت من القبض عليها، وعُثر بحوزتها على جهار لاب توب، هاتف محمول، يحوي على العديد من الفيديوهات الجنسية لها ولاخرين من أعضاء شبكة شواذ "رامو مزاجو"، ومبلغ مالي، وكمية من الحشيش المخدر بقصد تناولها.

مفاجآت في القضية

وبينت التحقيقات مفاجآت جديدة حملتها أوراق القضية، حول واقعة سقوط شبكة شواذ يقودها شخص ثلاثيني العمر، شهرته "رامو مزاجو"، إذ تبين أن المتهم الرئيسي في الواقعة، سبق له الزواج عدة مرات كـ"بيزنس"، ويقوم بالاتفاق مع زوجته وأخريات وشخص آخر من أفراد "الشبكة"، على ممارسة الرذيلة، وتصويرهما بث مباشر "لايف"، حال ممارستهما العلاقة المحرمة، ونشره على موقع إباحي أنشأه ومواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وأضافت التحقيقات، أنه يتقاضى ثمن الفيديو بالدولار، على حسب مدته، ونسبة المشاهدة، ويتقاسم الأرباح فيما بينهم، مشيرة إلى أن أفراد شبكة الشواذ "رامو مزاجو وزوجته وآخرين"، تمكن ضباط إدارة الآداب بالجيزة من القبض عليهم داخل شقة المتهم الرئيسي.

شبكة شواذ

وعلق مصدر أمني مسؤؤل في وقت سابق على مقطع الفيديو والصور المتداولة على "فيسبوك"، وظهر فيه رجل يصور زوجته وأخريات "بث مباشر" خلال ممارستهن الرذيلة مع آخر، ويطلب منها عقب ذلك تحية الجمهور.

وأكد المصدر في تصريحات إلى الخليج 365، أن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، برئاسة العقيد تامر فاروق مدير الإدارة، والمقدم محمد منصور، والمقدم محمد سعيد، مفادها قيام شبكة شواذ يقودها شخص شهرته "رامو مزاجو"، بعرض زوجته وأخريات لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتصويرهما حال ممارستهما الجنس، عبر "بث مباشر".

وأوضح أن ضباط مباحث الآداب بالجيزة، أعدوا مأمورية وتمكنوا من القبض عليهم، قبل شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الواقعة قديمة لكنها انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا خلال الأيام الماضية، يتضمن قيام رجل بعرض زوجته وأخريات لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام، ثم يقوم بتصويرهن، وهن في أحضان رجل من أعضاء الشبكة، حال ممارسته الرذيلة، معها، وفور انتهائهما من علاقتهما، طلب الزوج من زوجته، أن تحيي جمهورها.