مصر | حبس عامل لتصنيعه كمامات مجهولة المصدر بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس عامل لتصنيعه كمامات مجهولة المصدر بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر، وضبط بحوزته ١٠٠ ألف كمامة بالبدرشين، استغلالا للظروف الراهنة بالبلاد.

وكشفت التحقيقات، أن العامل استغل إقبال المواطنين على شراء الكمامات، وقام بتصنيعها من خلال شراء الأقمشة الشبيهة بالمادة الخام للكمامات، وبدأ فى تصنيعها، حيث حول شقته إلى ما يشبه المصنع لإنتاجها، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات.

بداية الواقعة، وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، تصنيع أحد الأشخاص للكمامات الطبية داخل شقته، باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 100 ألف كمامة، وأدوات مسخدمة فى التصنيع، وضبط بصحبته أحد الأشخاص حال شراءه 30 ألف كمامة.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح



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لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.