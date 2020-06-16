شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: تسليم 20 فندقًا وقرية شهادة السلامة الصحية بالغردقة الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت منال صلاح مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، أنه سيتم تسليم ٢٠ فندقا وقرية سياحية بالبحر الأحمر شهادة السلامة الصحية الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن انتهت لجان التفتيش المكونة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة المنشآت السياحية، من التفتيش عليها واختيارها ضوابط التشغيل التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا واستقبال نزلاء السياحة الداخلية بنسبة ٥٠٪ .

وأضافت مدير مكتب السياحة بالبحر الأحمر، أنه سبق أن تم تسليم 72 فندقا من قبل لشهادات الصحة والسلامة، وسيتم تسليم الفنادق التي تمت معاينتها ليرتفع العدد لـ٩٢ فندقا بالبحر الأحمر.

وأوضحت «صلاح»، أن جميع المنشآت تسلمت شهادة الصحة السلامة عقب انتهاء لجان الفحص والتفتيش، للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدة أن اللجان تقوم بالفحص بدقة متناهية وتتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء.