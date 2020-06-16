شكرا لقرائتكم خبر عن ينتج 60 ألف كمامة يوميًا.. محافظ بورسعيد يتفقد مصنعا للملابس بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، جولة داخل مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل في إنتاج الكمامات الطبية داخل المصنع في إطار خطة المحافظة لتوفير أكبر كمية من الكمامات، لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وخاصة بعد إلزام المواطنين بارتداءها بشكل مستمر في كافة الأماكن والمنشآت العامة والخاصة والمواصلات، رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية ببورسعيد، وأحمد زغلف، رئيس حي الجنوب.

وتابع اللواء عادل الغضبان، سير ومراحل إنتاج الكمامات الطبية وتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصنع بما يضمن إنتاج الكمامات على أعلى درجة من الكفاءة والجودة.

وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك تكثيف للجهود والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة خلال هذه الفترة، وذلك لما ستشهده من مع أحداث مهمة، كامتحانات الثانوية العامة والتعليم الفني، من أجل منع انتشار الوباء الحالي، وحفاظًا على صحة وسلامة ومستقبل أبناءنا الطلاب، داعيًا الله أن تمر هذه المرحلة بسلام على مصرنا الحبيبة.

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع لإنتاج الكمامات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع لإنتاج الكمامات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع لإنتاج الكمامات