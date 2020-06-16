شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 62 حالة شفاء جديدة من مستشفيات العزل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ٦٢ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ٧٦٢ حالة حتى الآن، منها ١٧٠ حالة من مستشفى عزل الزقازيق، و١٤٢ حالة بمستشفى السعديين، و١٠٠ حالة بمستشفي أبوحماد المركزي، و٨٨ حالة بمستشفى منيا القمح المركزي، و٥١ حالة من مستشفى عزل فاقوس، و٤٨ حالة من مستشفى بلبيس، و٢٩ حالة من مستشفى الصدر، و٢٨ حالة من مستشفى ههيا، و٢٢ حالة من مستشفى الإبراهيمية، و٢١ حالة من مستشفى حميات سنجها بكفر صقر، و٢١ حالة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بالإضافة إلى ١٦ حالة من مستشفى أولاد صقر المركزي، و٩ حالات من مستشفى حميات الزقازيق، و٧ حالات من مستشفى مشتول السوق المركزي، و٧ بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، وحالتين من مستشفى حميات فاقوس، وحالة بمستشفى الصوفية المركزي، وحالة أخرى من مستشفى أبوكبير.

وأوضح وكيل الوزارة، بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.