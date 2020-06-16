شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون العربية» بالبرلمان تطلب حضور وزير الخارجية للرد على سبب بقاء السفير الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انفعل نواب لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بعد علمهم أن حضور ممثل وزارة الخارجية للجنة، اليوم الثلاثاء، جاء للرد على سؤال بشأن التعاون الاقتصادي، ولم يتطرق إلى أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا على أيدى مرتزقة حكومة السراج، ما دعا النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية، لإنهاء الاجتماع، وطلب حضور وزير الخارجية للجنة للرد على أسئلة النواب بشأن استمرار سفير حكومة السراج في مصر.

وانتهت اللجنة على شرط حضور شخصي لوزير الخارجية، سامح شكري، بعد رفض مندوب وزارة الخارجية الرد على طلب الإحاطة من النائب مصطفى بكري، وكان رد ممثل الوزارة أنه لم يحضر بشأن هذا السؤال، مؤكدا أن الدعوة التي تم إبلاغه بها تخص مجال التعاون الاقتصادى، ما تسبب في انفعال النواب، ورئيس اللجنة، الذي رد، قائلا: «إذا تُرفع الجلسة ولا تنعقد إلا بحضور وزير الخارجية».

كان النائب مصطفى بكرى، طلب أثناء الاجتماع، وزارة الخارجية المصرية، بتوضيح سبب الإبقاء على سفير حكومة السراج بالقاهرة، التي قال عنها إنها حكومة غير شرعية ولم تحصل على موافقة مجلس النواب الليبى الشرعى المنتخب، متهماً حكومة السراج بأنها وقعت اتفاقية «خيانة وعار» تقضى بفتح أبواب ليبيا للاحتلال الأجنبى والسيطرة على ثروات ومقدرات الشعب الليبى من النفط والغاز.

وأضاف «بكرى» أن الأحداث التي تشهدها ليبيا والغزو التركى الممنهج الذي يستهدف إعادة إنتاج الماضى له انعكاسات خطيرة على الأمن القومى المصرى، «كما أنه يجعلنا نتساءل عن سبب الإبقاء على سفراء حكومة السراج في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وفى القلب منها جمهورية مصر العربية».

وتابع بكرى: «إذا كانت مصر ووزارة الخارجية المصرية تستند في موقفها إلى أنها تبقى على سفير حكومة السراج انطلاقاً من اعتراف الأمم المتحدة باتفاق الصخيرات الذي يقضى بتشكيل الحكومة فإن ذلك مردوداً عليه بأن اتفاق الصخيرات قد منح حكومة الوفاق مهلة 18 شهرا للفترة الانتقالية تبدأ من 17 ديسمبر 2015، كما أنه منح حكومة الوفاق عاماً واحداً فقط لإنجاز المهام الموكلة إليها وإذا استلزم الأمر يتم المد عاماً آخر، وكانت من البداية يجب أن تحصل على موافقة مجلس النواب الذي اعترف به اتفاق الصخيرات».

ولفت إلى أن الإبقاء على سفير حكومة السراج ليس له مبرراً قانونياً أو دستورياً، بجانب ما قامت به ميليشيات السراج باختطاف 200 مواطن مصري مقيم بليبيا وتعذيبهم وإجبارهم على الإساءة للدولة المصرية ورئيسها والجيش الوطنى الليبى والمشير خليفة حفتر والهتاف باسم ميليشيات السراج في مشهد اعتبره النائب مهين للمصريين.

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وأكد «بكرى»، في الوقت ذاته، على ثقته الكاملة في القيادة السياسية والأجهزة والمؤسسات المصرية الوطنية بأن الرد سيكون بقدر الحدث الإجرامى الذي وقع بحق المصريين، قائلا: «وأقل رد فعل هو طرد سفير حكومة السراج من القاهرة وتعيين السفير الذي يختاره وزير الخارجية الليبى عبدالهادى الحويج، باعتبارها الحكومة الشرعية التي حصلت على موافقة مجلس النواب الليبى الشرعى».