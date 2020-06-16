شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدب مع الله والأدب مع الخلق».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد دسوقي مكي، مدير إدارة النشر بديوان عام الوزارة بأداء خطبة الجمعة المقبلة 27 شوال 144هـ، الموافق 19/6/2020م بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، وذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.
ويأتي موضوع الخطبة عن: أدب المحن «الأدب مع الله «عز وجل» والأدب مع الخلق»، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للسادة الإعلاميين عن عدم تمكن الوزارة من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.
ونوهت الوزارة أن إقامة الجمعة المقبلة قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله) فقط .
واختتم الوزير «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
46,289
-
تعافي
12,329
-
وفيات
1,672
كانت هذه تفاصيل خبر «الأدب مع الله والأدب مع الخلق».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.