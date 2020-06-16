شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدب مع الله والأدب مع الخلق».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة زينب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ أحمد دسوقي مكي، مدير إدارة النشر بديوان عام الوزارة بأداء خطبة الجمعة المقبلة 27 شوال 144هـ، الموافق 19/6/2020م بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، وذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

ويأتي موضوع الخطبة عن: أدب المحن «الأدب مع الله «عز وجل» والأدب مع الخلق»، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للسادة الإعلاميين عن عدم تمكن الوزارة من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.

ونوهت الوزارة أن إقامة الجمعة المقبلة قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله) فقط .

واختتم الوزير «نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».