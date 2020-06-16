شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: إجراءات احترازية قوية بالمطارات.. و«مقاعد عزل» داخل الطائرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات قبل صعود المسافرين على متن الطائرة، وسيتم تحديد كل الطلبات حسب كل دولة، مشيرًا إلى أنه يتم تطهير الطائرات بشكل دوري عقب كل رحلة، ولن يتم توزيع أي منشورات أو وجبات لتقليل الاحتكاك بالركاب قدر المستطاع.

وأضاف «عنبة» خلال المؤتمر الصحفي الأول منذ توليه وزارة الطيران المدني قبل 6 أشهر، الثلاثاء، أنه سيتم تخصيص أماكن لذوي الأمراض المزمنة، والسماح بعزل الركاب ممن يظهر عليهم أي أعراض في الصفوف الأخيرة من الطائرات، مشيرًا إلى أنه «أنا من أكثر الداعمين للقطاع الخاص، وكلنا ندعم القطاع الخاص ونتمني أن يتوسع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، وسندعمه بكل قوة».

كان وزير الطيران المدني الطيار أعلن، الأحد الماضى، خلال مؤتمر صحفي، حضره وزراء السياحة والآثار ووزير الدولة للإعلام، استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتباراً من أول يوليو المقبل، وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة، تنفذها الدولة بالمطارات، وفقا لخطتها للتعايش مع أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم فتح حجوزات السفر على متن الرحلات الجوية، اعتباراً من اليوم، بجميع مكاتب شركات الطيران.

كانت وزارة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات «الشارتر» لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.