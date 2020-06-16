شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ محطة رفع وخط طرد لخدمة الإسكان الاجتماعي بـ«6 أكتوبر الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروعى محطة رافع الصرف الصحى وخط الطرد لخدمة (1783 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة الـ800 فدان، مشيراً إلى أن نسبة الانجاز بالمشروعين تجاوزت 93% من إجمالي المشروع والمتوقع دخولها الخدمة في أكتوبر المقبل.

وأضاف: «من المقرر أن تعمل المحطة بطاقة 55 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، وتوسعات مستقبلية 85 ألف م3/يوم لتصبح الطاقة الكلية للمحطة 140 ألف م3/يوم، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو ١٤٥ مليون جنيه».

وأوضح النجار أن مشروع محطة رافع الصرف الصحى شاملاً التوسعات المستقبلية ستخدم مناطق الـ800 فدان والإسكان الاجتماعى بالمنطقة السادسة وابنى بيتك ومشروع دجلة بالمز.

وفى سياق متصل، أكد انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومكتب تسليم الوحدات السكنية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومنها التزام العاملين والعملاء بارتداء الكمامات مع ضرورة قياس درجة الحرارة للمترددين على مقر الجهاز.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم تعقيم مقر شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بجانب تنفيذ حملات نظافة وتطهير وتعقيم للمراكز التجارية ومكاتب العمل بصفة دورية.

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