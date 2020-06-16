شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار عامل قفز من الدور الثالث بـ«حميات قنا» هربًا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتحر عامل، صباح الثلاثاء، بقيامه بالقفز من الدور الثالث بمستشفى حميات قنا، أثناء محاولة الحصول منه على مسحة للتأكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإنتحار عامل بقنا، حيث كشفت تحريات اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، مصرع المدعو «مبارك.م.ح»، عامل، 58 سنة، وتبين أن المجني عليه كان محجوزًا بمستشفى الحميات بمدينة قنا للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وأثناء قيام العاملين بالمستشفى بمحاولة الحصول على مسحة للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، وعقب خروجهم، قام بالقفز من الدور الثالث هربًا من عار الإصابة بالمرض .

وتحرر محضر بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمكان الواقعة، وقامت بمعاينة الجثة، وأمرت بدفن الجثة بعد تسليمها لذويها، وطلب تحريات المباحث بشأن الواقعة.