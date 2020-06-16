شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: رفع كفاءة طرق وشبكة مياه الحي الخامس بالسادات بـ75 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، إنه جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق العرضى بمحور خدمات الحي الخامس لربطه بالشوارع الرئيسية بالمدينة، ومنها شارعا جمال عبدالناصر والمحور المركزي.

وأوضح «منيع» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الترميم قبل أعمال الطبقة السطحية وذلك لاستواء السطح والمحافظة على الميول الطولية والعرضية للطريق، للانتهاء من طبقة الأسفلت بطول ١٤كيلو مترا بالمنطقة الخامسة التي تعد من بدايات المناطق السكنية بالمدينة.

وذكر المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم تغيير شبكة المياه المتهالكة للمنطقة بأكملها حيث بلغت تكلفة المشروع 75مليون جنيه وتخطت نسبة الإنجاز 60٪، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.