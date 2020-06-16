شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: استرداد 18 وحدة سكنية بالتجمع الخامس لمخالفة تغيير النشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم شن حملة مكبرة بمدينة القاهرة الجديدة، أسفرت عن سحب واسترداد ١٨ وحدة سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمخالفة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، وذلك بالتنسيق بين مسئولى الإدارات المعنية بالجهاز والشرطة المختصة بالمدينة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الوحدات السكنية التي تم سحبها قام مالكوها بتحويلها لعدد ( ٤٠ ) محلا تجاريا بالمخالفة، وتم عودة الوحدات لحوزة الجهاز .

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم حتى الآن استرداد 66 وحدة سكنية بما يعادل حوالى 130 محلا تجاريا مخالفا.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الحملات مستمرة بالحى الثالث وجميع أحياء المدينة لتحقيق الانضباط في المدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بقوة وحسم مع المخالفات بالمدن الجديدة.