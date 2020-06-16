شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس قسم المبتسرين بمستشفى ناصر العام في شبرا الخيمة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى ناصر العام بالقليوبية، وفاة الطبيب محمد حشاد، رئيس قسم المبتسرين بالمستشفى، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ونعى المستشفى، الطبيب، كأحد شهداء الجيش الأبيض.

وأشار بيان صادر عن المستشفى إلى أن الطبيب محمد حشاد 35 عاما، ابن قرية نامول بطوخ، توفي داخل مستشفى زايد آل نهيان بالدويقة متأثرا بإصابته بالفيروس خلال أداء واجبه الوطنى وتعرض لمشاكل ارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس وبالكشف والمتابعة تبين ظهور أعراض الفيروس.

وأوضح الدكتور محمد ناجى، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، صديق الطبيب، أن «الشهيد كان نعم الصديق ولم يقصر وكان يؤدى واجبه على أكمل وجه ولا نملك إلا الدعاء والمغفرة له».

وأشار أصدقاء الطبيب إلى أن آخر ما قاله لهم: «ادعولي ياجماعة، وأنا مش خايف من حاجه غير من إن حد منكم كتمريض أو دكاتره أو من أهلي وأصحابي يكون زعلان مني في حاجه، واللي زعلان مني يسامحني، وأكتر حاجه مزعلاني إني مش عارف اتوضى وأصلي»، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، مضيفين: «هو مش طالب أكتر من الدعاء».