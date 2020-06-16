شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في «عزل جامعة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هبة عبدالكريم، المدير الإدارى لمستشفي مدن جامعة الإسكندرية، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) في سموحة، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا منذ تحويل المدينة الطلابية إلى مستشفى عزل.

وقالت «عبدالكريم» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن عدد المحولين إلى التعايش المنزلي بلغ ١٠٢ حالة، مشيرًا إلى تعافى وخروج ٧٥ حالة جديدة جديدة من مصابى الفيروس، ليصبح إجمالى حالات التعافي ٣٩١ حالة حتى الآن.

وأضافت أنه بتشغيل مستشفى عزل جامعة الإسكندرية يصبح ثالث مستشفى عزل في المحافظة إلى جانب مستشفى العجمى المركزى والمدينة الشبابية في أبوقير شرق المدينة، لافتاً إلى أن المستشفى الجديد يعمل بطاقة ٥٧٠ غرفة عزل مجهزة.

وأشارت إلى أن مستشفى العزل في المدن الجامعية يضم 576 سريرًا، بواقع 140 بدار الضيافة و147 في مبنى الوافدين.