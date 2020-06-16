شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 9 حالات مصابة بـ«كورونا» بمستشفى بنها التعليمي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى بنها التعليمي تعافي 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا وكانوا يخضعون للعلاج داخل المستشفى طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.
من جانبها أعلنت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي بأن 9 حالات من مصابي فيروس كورونا غادروا المستشفى اليوم، وتوجهوا إلى منازلهم لإستكمال المرحلة الثانية من العلاج طبقا للبروتوكول المتبع مع حالات التعافي.
وأشارت مدير مستشفى بنها التعليمي في تصريح لها اليوم، إن المستشفى تقدم كافة الخدمات الطبية والتدخلات الجراحية لقطاع عريض من مصابي كورونا بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى جلسات الغسيل الكلوي، حيث تم تنفيذ أكثر من 20 جلسة غسيل كلوي من بداية انضمام المستشفى لمستشفيات الفرز والعزل حتى الآن، وأن جميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.
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