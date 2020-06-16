شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الدقهلية» تعلن وفاة أحد أعضائها متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، وفاة أحد شهداء مهنة الطب خلال صراعهم في معركة كورونا. وقال «الشحات» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه «تنعى نقابة أطباء الدقهلية الدكتور على هويدي، مدير مستشفى حميات شربين سابقًا، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذى أصيب به خلال ممارسة عمله»، مشيرًا إلى أن «الأطباء يقدمون كل يوم شهداء للوطن خلال معركتهم في علاج المرضى بفيروس كورونا». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 46,289

تعافي 12,329

وفيات 1,672

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