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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توفّر «حمّامات متنقلة» لمرضى «حميات المحلة»: لحمايتهم من العدوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد أبوزيد، مدير مستشفى حميات المحلة، إن وزارة الصحة وفرت حمّامات متنقلة لكل مريض حفاظا عليهم من العدوى، مشيرًا إلى أنه جار تركيبها في غرف المرضى.
وكشف «أبوزيد» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عن أن المستشفى به حاليًا ١٠٠ سرير، وجميعهم مصابين بكورونا، ويتلقون العلاج داخل المستشفى بعد اكتمال عدد المرضى بها، مشيرًا إلى أن رجال المجتمع المدنى تبرعوا ببدل طبية و«فوط» وأكفان للمستشفى لمواجهة جائحة كورونا.
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