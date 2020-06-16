شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأربعاء شديد الحرارة على معظم الأنحاء.. والقاهرة 39 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والطقس ليلاً لطيف على كافة الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى شمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وعلى مناطق من جنوب سيناء، وعلى مناطق من شمال الصعيد مثيرة للأتربة.

ويشير الخبراء إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقى الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (70 – 25)، السواحل الشمالية (80– 40)، شمال الصعيد (50– 20)، وجنوب الصعيد (35 – 15).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «39– 21»، الإسكندرية «28– 20»، قنا «43- 26»، الأقصر «44– 29»، أسوان «43 – 30».

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