شكرا لقرائتكم خبر عن «تشريعية النواب» ترفض رفع الحصانة عن إلهامي عجينة في قضية سب أطباء «شربين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إلهامي عجينة، برفض طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب لسماع أقواله على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.

وكان اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الثلاثاء، قد شهد جدل حول الإذن بسماع أقوال النائب أمام النيابة العامة، حيث اعتبر بعض النواب أن «عجينة» ذهب لخدمة أهالي دائرته، محذرين من أن معاقبة النائب قد تؤدي لتجاهل مطالب النواب التي ينادوا بها لخدمة أهالي دوائرهم.

وكانت إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، أصدرت بياناً في وقت سابق عن زيارة النائب إلهامى عجينة، وتعامله بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى، واتهمته بالتعدي على الفريق الطبي بالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه النائب بتوجيه اتهامات لمستشفى شربين.

فيما أعرب النائب إلهامي عجينة، أمام اللجنة، عن احترامه للأطباء و«الجيش الأبيض»، مشددا على أهمية مساعدتهم، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، وقال إنه من حق أي جهة أن تطلب التحقيق معه، وتابع: «لم أذهب للتفتيش على المستشفى وإنما ذهبت لمساعدة مريض استغاث بي».

وأضاف النائب: «الأطباء اتهموني بأني أرغب في التفتيش عليهم، في حين أنني طالبت معالجة الأخطاء، فتعاملوا معي بمنطق أن الهجوم خير وسيلة للدفاع».

فيما أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، والذي أدار الاجتماع، على احترام وتقدير اللجنة لجيش مصر الابيض سواء أطباء أو ممرضين، وأن كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدرون دورهم.

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