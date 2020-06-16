شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة والصناعة»: استمرار وقف تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، قرارًا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفي الفول والعدس فقط لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

وقد جاء القرار بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك تنفيذًا للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.