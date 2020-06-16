شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: دعم المستشفيات بخدمات تأمينية لتسهيل عمل الأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار مستشفيات العزل في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.

وقال «راشد» إنه يتم توقيع الكشف الطبي على المريض وتشخيص حالته وفي حالة احتياجه إلى الاحتجاز يتم على الفور توفير مكان داخل المستشفى أو توجيهه إلى مستشفى أخرى وذلك تحت الإشراف الكامل لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

وشدد المحافظ على المتابعة الجدية لحالة المرضى سواء المتواجدين بالمستشفيات أو الذين يتلقون العلاج بالمنازل والتأكد من توصيل العلاج اللازم لهم من خلال الفرق الطبية التي تصل إلى المنازل طبقا لكارت المتابعة وفي المواعيد المحددة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية الشؤون الصحية بالمرور اليومي على المستشفيات للتأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية وتوفير البيئة والجو المناسب لهم لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضي والعمل على تلافي أية معوقات قد تواجههم ومنع تجمعات المواطنين داخل المستشفيات، مناشدا المواطنين باتباع الإرشادات الوقائية والصحية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتخفيف العبء عن كاهل الأطقم الطبية.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة سيتم دعم المستشفيات بالخدمات الأمنية اللازمة، لافتا إلى ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والمتطوعين للمساهمة في مساندة الأطقم الطبية لقيامهم بتأدية الدور المكلفين به على أكمل وجه.

وفي نفس الإطار، وجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بتركيب كبائن تعقيم أمام المنشآت الحكومية خاصتهم ومتابعة تنفيذ جميع القرارات التي أقرتها الدولة بالتزام المواطنين بارتداء الكمامة الواقية أثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم على المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك ومتابعة غلق الأنشطة التجارية بدءا من الساعة السادسة مساءا وحتى الرابعة صباحا من اليوم التالي والالتزام بمواعيد الحظر المعلنة، بالإضافة إلى تكثيف حملات التطهير والتعقيم وحملات التوعية واستمرار عمل السيارات التي تجوب الشوارع لتوعية المواطنين للالتزام بالمنازل وبالإجراءات الوقائية وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى حرصا على سلامتهم.

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