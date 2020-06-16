شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. تسريب مكالمة حمد والقذافى يفضح أكاذيب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط فيديوجراف الضوء على التسريب الصوتى المتداول مؤخرا بين حمد بن خليفة أمير قطر السابق والرئيس الليبى السابق معمر القذافى، حيث يكشف التسريب خضوع قناة الجزيرة بالكامل لتعليمات الديوان الأميرى القطرى، وكذب شعارات الرأى والرأي الآخر التى ترفعها القناة، وتضمن الفيديوجراف مقطع صوتى للقذافى يشير فيه إلى اتفاق سابق عقده مع الإدارة القطرية يقضى بعدم ظهور اى شخص يهاجم السياسات الليبية ،ويتحدث عن إطلاق برنامج بشأن ليبيا.

ويأتى هذا التسريب ضمن سلسلة تسريبات ينشرها المعارض القطرى خالد الهيل لقيادات قطرية مع الرئيس الليبى السابق معمر القذافي حيث تضمنت سقطات خطيرة للمسؤولين القطريين.

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كان المؤشر العام لبورصة قطر، قد تراجع بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.77% خاسراً 70.70 نقطة ليصل إلى مستوى 9114.67 نقطة، وبلغ حجم التداول 70.8 مليون سهم بقيمة 98.7 مليون ريال عبر تنفيذ 3012 صفقة، وتراجع 30 سهماً، وارتفع 11 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.69%، تلاه قطاعي العقارات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.