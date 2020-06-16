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غدا ارتفاع حاد بحرارة الجو وطقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع ملحوظ درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، حار على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

 

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

 

 يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس حار، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

 

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة .

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