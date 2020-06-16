تعرف على كيفية صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية بداية من يوليو المقبل، مؤكدة أنها مستحقة لكل من خرج على المعاش اعتبارا من 1 يوليو 2006، حتى 1 يوليو 2015.
وأضافت أن عن عدد المستحقين 2.4 مليون مستحق، بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه بالمتجمدات، والتكلفة السنوية لصرف العلاوات الخمس تبلغ 7 مليارات جنيه سنويا.
وقالت الوزيرة إنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل، بحد أقصى 980 جنيها وأن الأثر الرجعى الخاص بضم العلاوات، الذى سيصرف بأثر رجعى 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوى وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.
وأضافت الوزيرة فإن صرف العلاوات الخمسة جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس بحكم قضائى لأن الحكم القضائى لم يكن فى صالح أصحاب المعاشات وأن الصرف أيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وضخ رأس مال فى الاقتصاد المحلى.
وأوضحت الوزيرة إن الوزارة انشأت موقعا إلكترونيا للرد على استفسارات ومعرفة قيمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتظلم في حال وجود شكوى.
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