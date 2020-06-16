المؤبد لموظفين سابقين بحي بولاق بتهمة التزوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد على مساعد رئيس حي بولاق أبو العلا، وموظف في إدارة التسكين بالحي سابقا، بتهمة التزوير في محررات رسمية .

وأحالت نيابة وسط القاهرة في وقت سابق المتهمين لمحكمة الجنايات، لأنهما حال كونهما من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبا تزويرا في محررات رسمية هي في قسائم توريد المبالغ النقدية لدى خزينة حي بولاق أبو العلا، والتي حصلها المتهمين بغرض التسكين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوليا على 25 ألف جنيه من أموال المجني بإيهامهم بطرح الحي لوحدات سكنية على خلاف الحقيقة واستولوا على أموالهم التي دفعوها كمقدم حجز الوحدات.