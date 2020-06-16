مكافحة المخدرات تضبط 14عاطل بحوزتهم مخدرات في6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، الدقهلية، القليوبية، القاهرة، بورسعيد، الإسكندرية) لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة. وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 14 عاطل بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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