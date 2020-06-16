ضبط 2 طن مواد عطارة مجهولة المصدر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
داهمت مباحث التموين والتجارة الداخلية، في الإسكندرية، مصنعًا بدون ترخيص لتعبئة الأعشاب ببرج العرب، وعثر بداخله على 2 طن مواد عطارة مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق.
وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية بوجود كميات كبيرة من مواد العطارة مجهولة المصدر بمصنع لتعبئة الأعشاب بدائرة قسم شرطة برج العرب.
باستهداف المصنع المُشار إليه، عثر على 2 طن و25 كيلو جرام سلع غذائية "قرفة، عرق سوس، كمون، شطة" جميعها مجهولة المصدر، ودون أي مستندات تفيد تاريخ صلاحيتها.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى التحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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