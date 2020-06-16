أمن المنافذ يضبط 454 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية تهريب ضُبط خلالها (بضائع أجنبية الصنع) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في جميع المضبوطات 11 ألف و400 جنيه.

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وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 17 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم ارتداء الكمامة الواقية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتحال شخصية، مخالفات مسطح مائي).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 104 حكم قضائي متنوع، وضبط 454 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية