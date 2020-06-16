ضبط 1000 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1065 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع، بمحافظة القاهرة، لحيازته (1,780 طن سلع غذائية "لانشون- برجر") غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما ضبطت الحملات، مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة الجملة، بمحافظة القليوبية، لحيازته ( 1,514 طن سلع غذائية "سكر حر– مسلى") (1812) عبوة سلع غذائية "زيت طعام- خل طعام" مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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