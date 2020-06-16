بـ 378 لفافة هيروين.. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت مديرية أمن أسيوط، تحت إشراف اللواء أسعد الذكير مساعد الوزير لأمن أسيوط، من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبوتيج وبحوزته 328 لفافة لمخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول. تلقي اللواء منتصر عويضه مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بأسيوط بلاغا من وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد بضبط عامل وبحوزته (50 لفافة لمخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول). وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطها الإجرامي، والهاتفان المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات ، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازتها.

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