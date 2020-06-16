بعد اعتذار عجينة.. "تشريعية البرلمان": كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قالت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إنها تقدر جهود وتضحيات جيش مصر الأبيض وكل العاملين بالقطاع الطبي سواء أطباء أو تمريض.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة تكن كل الاحترام والتقدير لجيش مصر الأبيض سواء أطباء أو ممرضين، وإن كل مؤسسات الدولة؛ وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدرون دورهم.

وأضاف الطماوي أن النائب إلهامي عجينة، أعلن خلال اجتماع اللجنة أثناء نظر رفع طلب الحصانة عنه، تقديره الكامل لجهود العاملين في القطاع الطبي.

Advertisements

ومن جانبه، قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة، إن النائب تقدم بالاعتذار إلى جيش مصر الأبيض، موضحاً أنه ذهب إلى المستشفى بدافع المصلحة العامة وإغاثة مريض.

وفي السياق ذاته، أكد الجمل أن اللجنة ستعد تقريرًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان؛ للتصويت عليه.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد رفضت خلال اجتماعها اليوم، الطلب المقدم من النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة، على خلفية سب وقذف أطباء مستشفى شربين العام.