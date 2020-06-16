القوى العاملة: تعيين 128 شاباً بالسويس بينهم 6 من ذوي الهمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس 128 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالسويس، منهم 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخراج 241 شهادة قيد "كعب عمل"، وتسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم فى نطاق المحافظة.

وقال سعفان في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

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وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية في تقريره الشهري، لوزير القوى العاملة أن المديرية تابعت خلال مايو الماضي صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه عن طريق البريد والبنك الزراعي المصري لنحو 1838 عاملا صرفوا 919 ألف جنيه

وأضاف جاد الرب، أن المديرية تلقت 6 شكاوى فردية، تم تسوية 3 منها، وإحالة شكوى إلى المحكمة العمالية، وما زال هناك شكوتين تحت البحث والدراسة، فضلا عن إنهاء إضراب بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية NSF يعمل بها 1213 عاملا قطاع استثماري - خارجي وعودة العمل بها بعد تلبية طلبات العمال القانونية.

وأشار مدير المديرية إلي أنها قامت بزيارة ميدانية لـ 15 مخبزاً وتحويل عامل من العاملين بالمخابز إلى الكشف الطبي، منوها إلى أنه بمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قامت من خلال حملات لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بمتابعة هذه الإجراءات والتأكد من تعقيم المنشآت والمركبات التي تقل العمال، حفاظاً عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).