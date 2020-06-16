لتحصيل حقوق الخزانة.. البرلمان يوافق على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وقالت المُذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن المشروع يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المـالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة؛ بما يسهم في تنفيذ خطط الدولة في كل المجالات، وإيمانًا منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية.. وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ولفتت المذكرة إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى تحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المُشار إليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقیقًا لذلك وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية، سواء أكانت عن أصل الدين أم غرامات التأخير أم الضريبة الإضافية أم غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيًّا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق متضمنًا في المادة الأولى منه التشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبي؛ بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقریر حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد.

ونص القانون على أن يتدرج هذا الحافز تنازليًّا تبعًا لمواعيد سداد أصل الدين الموضحة بتلك المادة، وذلك على النحو التالي: التجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق کاملًا بموجب القوانين الضریبية المبينة في المادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا تم السداد خلال الـ60 يومًا التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يومًا التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.